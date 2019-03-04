برلماني: يوجد 15 مليون كلب ضال والقانون لا يطبق

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم الاعتراف بوجود اختلال داخل التوازن البيئي بسبب وجود الكلاب الضالة.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد تطبيق للقانون الحالي على أصحاب الكلاب غير الضالة، بالإضافة إلى عدم توفير تراخيص الكلاب التي تم إعدادها، موضحا أنه سيتم تعديل القانون لتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الشرسة.



وأوضح: أن تفعيل القانون داخل الدولة المصرية لا يتم بحفاوة عامة، مؤكدا أنه لابد من تنفيذ هيبة الدولة، وتطبيق القانون الخاص بالكلاب على المواطنين.



وأكد عضو البرلمان المصري، أن وجود الكلاب الضالة داخل الشارع المصري أمر في غاية الخطورة، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع من تصدير الكلاب إلي الخارج معقبا: "يوجد 15 مليون كلب ضال وجمعيات الرفق بالحيوان ضجيج".

