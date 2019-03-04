تصريح ناري لـ محمد يوسف بعد رباعية بتروجت

أشاد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء فريقه في مواجهة بتروجت، في الجولة 26 من الدوري الممتاز.



وقال يوسف بعد اللقاء في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "لعبنا بقوة في الشوط الأول أمام فريق بتروجت الذي يعيش فترة مميزة مؤخرا بعد أن صعد من قاع الجدول، فاز في 3 من أصل آخر 5 مباريات خاضها، ركّزنا على أداء بتروجت وسجّلنا هدفا مبكرا من ضربة ركنية جميلة نفذها ناصر ماهر، ثم أضفنا هدفا ثانيا".



واستعرض يوسف أهمية عودة الغائبين للمشاركة: "المباراة كانت جميلة وشهدت مكاسب أخرى غير نقاط المباراة، مثل مشاركة رامي ربيعة ووليد أزارو، وتسجيل مروان محسن هدفا جميلا من لعبة جماعية رائعة".



كما أبدى أسفه لإصابة حمدي فتحي وإنذار كريم وليد: "لدينا مكاسب، ولكن لدينا خسائر أيضا، مثل إصابة حمدي فتحي في العضلة الخلفية، والبطاقة الصفراء الثالثة لـ كريم وليد نيدفيد، ولكن في النهاية الأهم هو أن تفوز بالنقاط الثلاث".



واختتم محوّلا تركيز فريقه إلى التحدي المقبل: "الدوري لا يزال طويلا، ومن المهم الآن أن نغلق ملفه وأن ينصب تركيزنا على مباراة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال إفريقيا".