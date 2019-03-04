العراق يعلن اعتقال أبو سراقة مسؤول تجنيد الأطفال لحساب داعش

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، الاثنين، اعتقال مسؤول تجنيد الأطفال لدى "داعش" في هيت، بحسب قناة "السومرية نيوز".



وقالت الاستخبارات في بيان إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 وخلال عملية نوعية نفذت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الإطاحة بمسؤول تجنيد الأطفال لدى عصابات داعش الإرهابية والملقب أبو سراقة".



وأضافت أن الاعتقال تم "بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه في قضاء هيت بالأنبار"،



وأشارت إلى أن "هذا الارهابي قام بتجنيد العديد من الأطفال عن طريق إغرائهم وتضليلهم، وهو أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".