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إخواني منشق: الجماعة تأثرت بكلام البنا أكثر من تأثرهم بالقرآن.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:46 م
صدى البلد
هاني حسين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إن عناصر الجماعة الإرهابية كانوا يرددون كلمات الإرهابي حسن البنا، وكانوا أكثر تأثرا بكلمات البنا من التأثر بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف " ربيع " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" حسن البنا صنع قرآنا موازيا بعنوان رسالة التعليم".

وتابع: "حسن البنا مهم للغاية بالنسبة لأفراد جماعة الإخوان الإرهابية، ويستمعون إلى كلامه، وعلى الرغم من التأثر الشديد به قتلوه في النهاية".

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