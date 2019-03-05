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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تجلي 3000 شخص من قرية الباجوز

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إجلاء 3000 شخص من قرية الباجوز بريف دير الزور الشرقي في سوريا بينهم المئات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن متحدث باسم "قسد" قوله إن قوات سوريا الديمقراطية فتحت ممرات آمنة لأعداد ضخمة من عناصر التنظيم الإرهابي الذين أعلنوا استسلامهم.

من جانب آخر أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن 200 شخص آخرين من "داعش" أعلنوا استسلامهم في قرية الباجوز في وقت لاحق، مشيرةً إلى أن القوات خصصت محورًا ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر "داعش"، في ظل استمرار المعارك.

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