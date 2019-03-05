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محافظات

سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد فى الشرقية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:35 ص
ارشيفية
ارشيفية
وائل شاهين
تشهد محافظة الشرقية، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد ببعض مدن وقري المحافظة.

وامتلأت شوارع عدد من مدن وقري المحافظة بالمياه وسط حالة من قلق المواطنين بسبب شدة البرق والرعد، فيما تأثرت حركة البيع التجارية، وأغلق بعض التجار محالهم، ولزم المواطنين منازلهم خوفًا من التقلبات الجوية المفاجأة.

من جانبه أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية في جميع المراكز والمدن، وأعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق للتأكد من صلاحية البلوعات وغرف الأمطار وجاهزية واستعداد سيارات رفع وكسح المياه، وتأكيد سلامة وصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الخطوط الرئيسية وتغطية جميع الأسلاك الكهربائية وفصل التيار إذا تطلب الأمر في حالة سقوط أمطار شديدة حرصًا على حياة المواطنين.

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