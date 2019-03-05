ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل أبو العروسة الحلقة 104 تتصدر مؤشر البحث جوجل في مصر

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تصدر مسلسل أبو العروسة، الحلقة 104 مؤشر البحث جوجل في مصر، ليواصل العمل بذلك حصد النجاح الجماهيري الكبير في كل حلقاته، فضلا عن أن حلقاته كلها تقريبا دخلت ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.

ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

صحف الكويت: ارتفاع احتياطي مصر من العملات الأجنبية.. السعودية تؤكد: من المبكر الحديث عن فتح سفارة في دمشق.. وسوريا تتأهب لمعركتين مع النصرة وداعش.. وأمريكا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أمين الفتوى يكشف عن 5 عقوبات للذهاب إلى المشعوذين والسحرة.. فيديو

تاجر فاكهة يقتل عشيقته بمساعدة زوجته وابنه ويلقي جثتها في الترعة

أمين الفتوى يضع روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد بـ 5 أمور.. فيديو

وادي الجمال.. الطبيعة الخلابة ومخربشات ما قبل التاريخ في مكان واحد.. صور

ريال مدريد يتطلع لتخطي إهانته من برشلونة أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا

سعر صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 5-3-2019

سكان التجمع الأول يستغيثون: ارحمونا من الكلاب الضالة

بعد حل الحكومة 8 مشكلات لمستثمرين لبنانيين بقيمة 600 مليون دولار خلال عامين.. خبراء: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار

البحوث الإسلامية: رسول الله أمر بتبادل الهدايا بين الناس لـ3 أسباب

محمد هنيدي ينشر صورا لصديقة أحمد السقا الهولندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفتة وبرجر وأرز بلبن.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

وادي الجمال.. الطبيعة الخلابة ومخربشات ما قبل التاريخ في مكان واحد.. صور

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

فيديو

إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو
تعرف على الجديد في حركة البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة.. فيديو
محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية تحرف النصوص القرآنية للوصول للسلطة
فيديوجراف| عدالة متأخرة و براءة بعد 70 عامًا! ‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟