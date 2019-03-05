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أخبار العالم

موسكو: سننشر صواريخ تغطي أوروبا بأكملها ردا على الولايات المتحدة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن بلاده سترد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا بنشر صواريخها بطريقة تغطي أوروبا بأكملها.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أنطونوف قوله في حديث بمركز ستيمسون للخبرات في واشنطن: "قلقون جدا من إمكانية تبادل نشر للصواريخ عقب خروج الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الأسلحة النووية… عندها سنضطر إلى نشر صواريخنا التي تغطي كافة أوروبا… يجب علينا تجنب مثل هذا الموقف".

وأشار إلى أن معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى لا تتعلق بأمن الولايات المتحدة فقط، مضيفا "من الخاسر؟ بلدان الدول الأوروبية".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوما.

وردا على ذلك أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأوعز ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.

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