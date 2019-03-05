تحليل: معظم محطات الفحم الأمريكية تلوث المياه الجوفية

توصل تحليل شامل إلى أن معظم محطات الطاقة العاملة بالفحم في الولايات المتحدة تلوث المياه الجوفية بمستويات غير آمنة من المواد السامة.



وجاء في نتائج التحليل لنفايات رماد الفحم، وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية، أن من بين 265 محطة طاقة أمريكية، أُبلغ عن مستويات غير آمنة في 242 منها ، من ملوث واحد على الأقل مشتق من رماد الفحم، وهي بقايا الفحم بعد احتراقه للحصول على الطاقة.



وأفادت النتائج بأن أكثر من نصف هذه المحطات بها مستويات غير آمنة من الزرنيخ وهي مادة مسرطنة مرتبطة بأنواع متعددة من السرطان، كما تبين وجود مادة الليثيوم المرتبط بالضرر العصبي.



وإجمالا فإن 9 من كل 10 محطات للفحم تلوث المياه الجوفية القريبة بمادة ملوثة واحدة على الأقل من رماد الفحم ، بل أن معظم المحطات يوجد بها أربعة أنواع من السموم على الأقل.