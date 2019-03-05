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حوادث

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين 5 سيارات، بالطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، إلى 6 حالات وفاة و34 مصابا بينهم ١٨ من كفر الدوار، و١٤ من دمنهور و٢ من الشرطة العسكرية بالإسكندرية، و٦ حالات وفاة، منهم ٣ حالات بمعهد دمنهور و٣ بمستشفى كفر الدوار العام، ويوجد ٣ مصابين من الجمهور خلال النقل.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة ابو حمص يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية إلى مكان الحادث، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وانتقل الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إلى مكان الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجثث الضحايا إلى المشرحة، مشيرا إلى الدفع بـ 15 سيارة لنقل المصابين وجثث الضحايا من موقع الحادث الى المستشفيات.

وأكد الدكتور أيمن مرعى مدير إدارة المستشفيات فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، نقل 18 مصابا إلى مستشفى كفر الدوار العام و3 جثث من الضحايا، و14 مصابا إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور، و3 جثث لمشرحة المستشفى العام بدمنهور، كما تم نقل مصابين الى مستشفى الشرطة بالإسكندرية، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا
ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا
ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا
ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا
ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

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ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

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