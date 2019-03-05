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رياضة

وزير الشباب يشهد مؤتمر الإعلان عن المعرض الدولى الأول للرياضة الخضراء

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة؛ للإعلان عن إقامة المؤتمر والمعرض الدولى الأول للرياضة الخضراء، والمعرض الدولى للملابس الرياضية، والمقرر عقدهما في الفترة ١٧-١٩ يونيو القادم.

حضر المؤتمر الدكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، ونائبه الدكتور نادر سري، والسيدة موني عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة أي بي جي الدولية، ومدير عام شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير.

وفي كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي توجه الوزارة نحو تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية التي يرتكز جزء كبير منها على الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلي حجم الاقتصاد المرتبط بالرياضة على صعيد الممارسة والأحداث والفعاليات الرياضية.

وأضاف الوزير أن مفهوم الرياضة الخضراء يعني ألا تضر الرياضة بالبيئة المحيطة، وأن تحافظ المؤسسات والمنشآت الرياضية على البيئة، مبينًا أن الوزارة بدأت هذا النهج من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وفى ضوء حرص الوزارة على تعميم تلك التجربة خلال الفترة المقبلة في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومختلف الجهات فى إدارة وتطوير المنشآت، وتنفيذ البرامج والمشروعات للشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مؤتمر الرياضة الأخضر يعد الأول من نوعه للتأكيد على رغبة الدولة المصرية في تحقيق التقدم والريادة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أهمية سياحة المعارض الرياضية، وتأثيرها على الاقتصاد.

وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لهذا النوع من المعارض، وتحقيق النجاح والأهداف المرجوة منه.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر: "إنه مع تزايد المخاطر البيئية فقد تمت صياغة مفاهيم جديدة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر الذي يرتكز على تعزيز كفاءة الموارد، وخفض الملوثات مع تحقيق معدلات النمو المطلوبة؛ سعيًا لتحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة على صعيد الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية.

وأضاف أن هناك علاقة وطيدة بين الرياضة والاقتصاد والبيئة، ويتم إدخال العلوم التطبيقية في الرياضة الخضراء من خلال الاهتمام والتركيز على إنشاء وتصميم المنشآت الرياضية وفقًا للمعايير الخضراء التي تحافظ على بيئة سليمة تساعد على دعم الرياضة وتطويرها.
وزير الشباب يشهد مؤتمر الإعلان عن المعرض الدولى الأول للرياضة الخضراء

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