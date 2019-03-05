شرح كتاب دلائل الإعجاز في علم البلاغة برواق المغاربة بالجامع الأزهر

يواصل الدكتور محمد أبو موسى أحد علماء الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، شرح كتاب "دلائل الإعجاز" للجرجاني، في علم البلاغة برواق المغاربة بالجامع الأزهر الشريف.



وتدرس في أروقة الجامع الأزهر العلوم الشرعية لمختلف الأعمار في مواد: التفسير، والحديث، ومصطلح الحديث، والفقه وأصوله، وسمات المنهج الأزهري، والسيرة النبوية، والنحو، وعلوم القرآن، والعقيدة.



وينظم الجامع الأزهر دورات تدريبية بشهادات معتمدة من الجامع الأزهر بدراسة المواد الشرعية لجميع الأعمار.

