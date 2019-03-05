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محافظات

محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:13 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفل ختام وتكريم الفائزين في المسابقة الدولية الثانية لحفظة القرآن الكريم بحضور الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب وقيادات مديرية الاوقاف وأعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين والتي أقيمت فعالياتها بالمسجد العباسي أحد أقدم المساجد بالمحافظة وشهد المركز الثقافي ببورسعيد حفل الافتتاح والختام .

شارك في منافسات هذه الدورة 55 من الشباب، ممن يمثلون ٣٠ دولة عربية وأفريقية، ويتنافسون فى 3 أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة كريمة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويترأس لجنة التحكيم الدولية الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، وأعضائها يمثلون دول مصر والإمارات والمغرب والسودان.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، عن اعتزازه وفخره، برعاية محافظة بورسعيد وتبنيها لمسابقة الفائزون، والتي يتم إقامتها دوليا للعام الثاني على التوالي ببورسعيد ، مؤكدا بان حفظة القرآن الكريم في قلوبنا جميعا.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن مسابقة الفائزون أصبحت عالمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة منذ انطلاقها وإفراز عناصر شابة واعدة في حفظ القرآن والإنشاد الديني.

ووجه المحافظ المسئولين عن المسابقة ببدء الاستعداد من الآن، للمسابقة القادمة، مؤكدا على تقديم كافة وسائل الدعم لاستكمال المسيرة الناجحة.

وقال المحافظ إنه لشرف كبير لمحافظة بورسعيد أن تستضيف تلك المسابقة العظيمة بصفة مستمرة على أرضها، مشيدا بالاصرار الكبير من المتسابقين على النجاح والتواصل وأن أقل شي يقدم لهم هو مساعدتهم علي الحفاظ على ذلك النجاح.

يذكر أن بورسعيد، شهدت انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمسابقة "بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني" بالمركز الثقافى الترفيهى ببورسعيد، والتى تحمل اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 5 مارس.
محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية
محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية
محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية
محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية
محافظ بورسعيد يكرم المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية

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