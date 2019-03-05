شاهد .. دينا الشربيني تُمارس الرياضة داخل الجيم

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسجرام صورة لها أثناء خضوعها لتمرينات رياضية في صالة الجيم.



وظهرت دينا وهي تلتقط لنفسها سيلفي في المرآة مرتدية ملابس الرياضية وبدون مكياج.



يذكر أن دينا الشربيني تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل زي الشمس والذي تجسد من خلاله دور محامية تبحث عن قاتل شقيقتها الآي تقوم بدورها ريهام عيد الغفور.