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أخبار العالم

تقرير جديد يكشف عن أكثر مدن العالم تلوثا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:27 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قالت منظمتان معنيتان بمراقبة تلوث الهواء اليوم الثلاثاء، في دراسة عن حجم الجسيمات الدقيقة، المعروفة باسم جزيئات (بي.إم 2.5)، شملت 61 مدينة كبيرة حول العالم، إن نيودلهي كانت أكثر دول العالم تلوثا في 2018.

وجاء بعد العاصمة الهندية، التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة، داكا عاصمة بنجلادش ثم العاصمة الأفغانية كابول.

وأجرت الدراسة منظمتا (آي.كيو إير فيجوال)، المعنية بجمع بيانات عن جودة الهواء عالميا ومقرها سويسرا، غرينبيس.

وأضاف المنظمتان في تقريرهما إن المتوسط السنوي لتركيز جزئيات (بي.إم 2.5) في كل متر مكعب من الهواء في نيودلهي بلغ 113.5 عام 2018، وهو أكثر من مثلي مستواه في العاصمة الصينية بكين حيث بلغ 50.9 مما جعلها في المرتبة الثامنة ضمن أكثر العواصم تلوثا في العالم.

وتسعى الصين جاهدة منذ أعوام لتطبيق قواعد بيئية وفرض قيود صارمة على الصناعات الملوثة للبيئة، لكنها استفادت خلال الأعوام القليلة الماضية من تعديلات تشريعية كبيرة ووجود إرادة سياسية لتحسين جودة الهواء.

وقالت الجماعتان في دراستهما المشتركة "في الصين على وجه الخصوص قاد هذا إلى تحسن كبير في خفض مستويات (بي.إم2.5) عاما بعد عام".

وأشارت المنظمتان إلى أن الهند بها 15 من أكثر 20 مدينة تلوثا في العالم.

وقالت بوجاريني سين، المتحدثة باسم غرينبيس إنديا "السؤال الذي لا يزال بحاجة إلى إجابة هو ما إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية لمكافحة حالة الطوارئ الصحية التي تواجهها الهند اليوم والابتعاد عن الوقود والممارسات الملوثة".

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