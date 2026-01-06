قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إندونيسي ، بمصرع 14 شخصا على الأقل جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت محافظة نورث سولاويسي في إندونيسا.

وفي وقت سابق، تسببت فيضانات واسعة النطاق في إقليم بالانجان بجنوب كاليمانتان في إندونيسيا، في تضرر ما يقرب من 11 ألف شخص وغمر أكثر من 3500 منزل، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية لإدارة الكوارث، وسط استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأفادت وكالة التخفيف من الكوارث في إقليم بالانجان - في بيان - بأن 10 آلاف و949 مواطنًا تأثروا بالفيضانات، فيما غمرت المياه 3511 منزلًا في 27 قرية موزعة على سبع مناطق فرعية، في واحدة من أسوأ موجات الفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

من جهته، أعلن رئيس الإقليم عبد الهادي أن الحكومة المحلية قررت إعلان حالة طوارئ بسبب الفيضانات، على أن تستمر حتى 3 يناير 2026، في ظل تكثيف الجهود الرسمية للتعامل مع تداعيات الكارثة، معربًا- خلال جولة تفقدية للمناطق المنكوبة- عن قلقه البالغ إزاء حجم الأضرار، لا سيما في منطقتي تيبينج تينجي وهالونج، حيث ارتفعت منسوب المياه بشكل سريع عقب هطول أمطار غزيرة ومكثفة.

وقال عبد الهادي: "أشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة التي طالت سكان تيبينج تينجي وهالونج ومناطق أخرى"، داعيًا الأهالي إلى التحلي بالصبر والثبات، في وقت تواصل فيه السلطات جهودها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأوضح أن عمليات الاستجابة لما بعد الفيضانات تُنفذ بشكل متكامل، بمشاركة حكومة الإقليم والجيش الإندونيسي والشرطة الوطنية، إلى جانب المجتمعات المحلية والمتطوعين، الذين يعملون جنبًا إلى جنب. وأضاف أن الأولوية العاجلة تتمثل في إزالة كميات كبيرة من الطين والأنقاض التي خلفتها المياه المنحسرة، بهدف إعادة فتح المنازل والطرق والمرافق العامة في أسرع وقت ممكن.

أندونيسيا فيضانات محافظة نورث سولاويسي أمطار غزيرة الجيش الأندونيسي

