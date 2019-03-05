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منوعات

دولة آسيوية تقرر فصل الموظفين حال ضبطهم يلعبون PUBG

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:27 م
صدى البلد
كريم جمال
قرر عمدة محافظة بيليران الفلبينية فصل أى موظف سيتم ضبطه وهو يلعب لعبة PUBG خلال ساعات العمل، بعد ضبط أكثر من حالة طوال الشهر الماضي يلعبون على الهواتف المحمولة.

ونصت مذكرة رئيس البلدية جيرارد اسكينا على أنه سيتم طرد الموظفين الذين يتم القبض عليهم وهم يلعبون هذه الألعاب خلال ساعات العمل.

يذكر أن الشركة المنتجة للعبة "بابجي" كشفت أنها طورت قفلًا رقميًا يحد من إدمان هذه اللعبة، الأمر الذى سيساعد أولياء الأمور على فتح وقفل اللعبة لأولادهم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

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