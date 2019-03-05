شباب القادة: اختيار 50 مشروعا من بين 251 نشاطا طلابيا وتقييمهم من اللجان المتخصصة بمشاركة 3 وزراء.. المنصة فرصة لتجميع أفكار الشباب على مستوى جامعات مصر .. فيديو

مؤسسة شباب القادة خلال فعالية منصة الأنشطة الطلابية

اختيار 50 مشروعا من بين 251 نشاطا طلابيا وتقييمهم من اللجان المتخصصة

يشارك فى الفعاليات وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعي

المنصة فرصة لتجميع كافة الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر

المسابقة يشارك فيها القطاع الحكومى وكذلك القطاع الخاص والجانب الإعلامى







انطلقت اليوم فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، وتشهد عرضا لـ 50 مشروعا طلابيا، تم اختيارها من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين، من خلال لجنة متخصصة.



ومن المقرر، أن تشهد فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، تقييم المشروعات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ستعمل على تقييم الـ50 نشاطا وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة .



ومن المقرر، أن يشارك فى الفعاليات، وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، والمهندس عادل حامد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، ومستشارين من وزارة التضامن ووزارة التعليم العالى وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص، وعدد من المؤسسات الإعلامية، حيث تعد هذه المنصة فرصة لتجميع كافة الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر.



وتتضمن الفعاليات جلسة حوارية تتضمن سؤال وزراء التعليم العالى والتضامن والاتصالات "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟".



قال أحمد فتحى، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إن منصة الأنشطة الطلابية تتضمن عرضا لـ 50 نشاطا تم اختيارها من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة، لافتا إلى أن هناك لجنة تحكيم متخصصة تعمل حاليا على تقييم الـ50 نشاطا، وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة فى نهاية اليوم.



وأضاف المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، فى تصريحات خاصة أن المؤسسة استلمت العديد من الأنشطة الضخمة من الطلاب ومن بينها مشروعات خاصة بتنمية المجتمع وتطوير العشوائيات وتصنيع السيارات، إلى جانب أن هناك مشروعات طلابية خاصة بمجال الزراعة، وتطوير نظام التعليم.



ولفت المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، إلى أن هذه المسابقة يشارك فيها القطاع الحكومى وكذلك القطاع الخاص والجانب الإعلامى، مشيرا إلى أنه سيقام ضمن فعاليات اليوم جلسة حوارية ستتضمن سؤال وزراء التعليم العالى والتضامن والاتصالات "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟"، مشيرا إلى أن فكرة المنصة تتمثل فى أنه منذ بداية دخول الطلاب المرحلة الجامعية يأتى دور الأنشطة الطلابية ليحاكى الحياة العملية ويساعد على بناء شخصية الطلاب وتطوير مهاراتهم إلى جانب الدراسة الأكاديمية، فكانت الأنشطة الطلابية من إحدى الأهداف التى حازت على اهتمام فريق مؤسسة شباب القادة، حيث كانت واحدة من معايير اختيار الطلاب للالتحاق ببرنامج القادة أن يكون الطالب قد شارك ببعض الأنشطة الطلابية لما فى ذلك من اكتساب خبرات عملية.



وأشار إلى أنه عند نزول فريق عمل مؤسسة شباب القادة الجامعات لتعريف الطلاب ببرنامج القادة تم التعرف على عدد كبير من الأنشطة الطلابية التى تعمل على ملفات كثيرة يمكن لها أن تؤثر تأثيرا إيجابيا بالمجتمع المصرى، وتم لمس المشكلة التى تواجه الأنشطة الطلابية فى جميع الجامعات المصرية.



وأوضح أن صعوبة الحصول على الدعم المادى وصعوبة التواصل مع الجهات المختصة لاستخراج التصاريح لتنمية واستدامة مشاريعهم أو تطبيق مبادراتهم لتنمية المجتمع، والاهتمام الإعلامى بالأنشطة الطلابية وعدم تسليط الأضواء على مشروعاتهم وأفكارهم بالقدر الكافى، من أبرز التحديات التى تواجه الشباب وهو ما ستقدمه المنصة الطلابية، لافتا إلى أن هذه الأسباب دفعت المؤسسة إلى التعاون مع شركائها من القطاع الحكومى والقطاع الخاص لاستهداف تلك الأنشطة الطلابية من خلال عمل منصة تجمع الأنشطة من كل الجامعات المصرية لعرض أهدافها ودورها فى خدمة المجتمع.



يذكر أن فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، انطلقت اليوم وتنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، وتشهد عرضا لـ 50 مشروعا طلابيا تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة.



وشهدت فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، تفقد لجان تحكيم متخصصة لـ 50 مشروعا طلابيا تم اختيارها من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة.



وتضم لجان التحكيم 50 عضوا من مختلف التخصصات تم تقسيمهم لـ5 مجموعات لتغطى كافة تخصصات الأنشطة المشاركة بالمعرض، وكان من بين لجان التحكيم محمود سعد الدين مدير تحرير جريدة اليوم السابع، ومحمود الضبع المستشار الإعلامى لحديد المصريين، ونجلاء نصير رئيس قطاع المؤسسية المجتمعية بشركة we.



كما ضمت لجان التحكيم كل من هيلينا أيلو رئيس قطاع الشراكة الإلكترونية بشركة ليكويد أفريقيا، والمهندس أحمد عبد الباسط عضو مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمى وكبير مستشارى وزير الاتصالات سابقا، والدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل وأكاديمية السادات، والدكتور محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد نبيل السعيد رئيس قطاع ريادة الأعمال بمايكروسوفت.