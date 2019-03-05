وزير الدفاع التونسي يؤكد أهمية التعاون العسكري الثنائي مع أمريكا

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد شريكا أساسيا لبلاده في مجالي الأمن والدفاع، مشيرا إلى أن التعاون العسكري الثنائي في السنوات الأخيرة شهد تطورا نوعيا في مجالات التدريب ودعم التجهيزات، والمساهمة في دعم منظومة المراقبة الإلكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية.



وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية - اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال لقاء الزبيدي مع السفير الأمريكي الجديد بتونس دونالد بلوم، حيث بحثا التعاون العسكري بين البلدين في تأمين الحدود ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في مجالات والتدريب والاستعلام.



وأوضح الزبيدي أن المستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون الثنائي ساهم في الارتقاء بالقدرات العسكرية، مشيدا بجهود السفير الأمريكي المنتهية ولايته، دانيال روبنستين، وفريق عمله في سبيل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.



من جهته، نوّه السفير الأمريكي بالتطور الملحوظ في قدرات أفراد المؤسسة العسكرية التونسية، والمستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون العسكري بين البلدين والنتائج المحققة في المجال، مؤكدا عزم الإدارة الأمريكية على مواصلة دعم تونس في مجالي الأمن والدفاع، فيما يتعلق بأمن الحدود والتدريب والمساعدة الفنية.