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رياضة

أهلي 2001 يفوز على إنبي ٧-صفر في بطولة الجمهورية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» فوزًا كبيرًا على ضيفه إنبي، بسبعة أهداف دون رد. في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٣٠ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: هاني عمرو – معاذ أنور – أحمد سيد عبد النبي – محمد أشرف.

الوسط: أحمد نبيل “كوكا” – عربي بدر – حمادة الفيل – محمد سلامة.

الهجوم: عبد الوهاب علي.

وشارك يوسف عتمان بدلًا من حمادة الفيل، وعمر رزق بدلًا من محمد سلامة، وحسام ياسين بدلًا من عربي بدر.

جاءت سباعية الأهلي عن طريق الثنائي المتألق عبد الوهاب علي الذي سجل ٤ أهداف ورفع رصيده إلى ١٥ هدفًا، وهاني عمرو الذي سجل ثلاثة أهداف.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ٦٩ نقطة، ليواصل التغريد منفردًا في صدارة الترتيب، ويصبح على بُعد ٦ نقاط فقط من التتويج بلقب الدوري رسميًا، حيث يكفيه الفوز على طلائع الجيش، الجمعة المقبل، وسموحة الثلاثاء المقبل ليحسم البطولة.

وفاز فريق ٢٠٠١ هذا الموسم في ٢١ مباراة وتعادل في ٦ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٧٣ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ١٣ هدفًا، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، أمام حرس الحدود، وبتروجت من الجولتين ٢١ و٢٦ للموسم، بخلاف المباريات الأربع المتبقية من عمر الدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.

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