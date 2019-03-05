تكريم طلاب مؤتمر "التعليم بمصر".. وجامعة M S A تهدي 200 ألف جنيه جوائز

كرم مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة في دورته الثانية تحت عنوان (التعليم بمصر - التحديات وآفاق النجاح) والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، طلبة كلية الصيدلة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وبحضور ومشاركة فعالة من الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس الأمناء والدكتور خيري عبد الحميد رئيس الجامعة.



وتم تكريم طلبة كلية الصيدلة بجائزة قدرها 50 ألف جنيه لحصولهم على جائزتين في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا في دورته الرابعة والعشرين ( DUPHAT 2019).



والطلاب الفائزين بالجائزة هم " أمنية جمال الدين محمد كيوان - هبه الله عبدالسميع عبدالمنعم - تسنيم السيد محمد إبراهيم الزهار - يمنى جمال عبدالسلام محمد الجمال - دينا وليد حسن محمد - دعاء محمد محمد - ابتهال صابر ربيع أحمد - أميرة صفوت موسى عبدالتواب أحمد - بسنت محمد حسين محمد علي.



وتم أيضًا تكريم عدد من المعلمين ومديري المدارس وطلاب الجامعات تحفيزًا لهم ولمجهوداتهم في الابتكار والتميز حيث تم تخصيص المكافآت المالية و الجوائز كمنحة مقدمة من التربوية الكبيرة "ماما نوال الدجوى".