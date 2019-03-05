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رسميا.. الحكومة توافق على زيادة بدل الصحفيين.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقدم للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، من أعضاء نقابة الصحفيين.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»؛ ويقدمه «لبني عسل _ خالد أبو بكر»؛ أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ناقش مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أوضاع المؤسسات الصحفية القومية الخاسرة.

وأشار سعد إلى أن اللقاء تطرق إلى ضرورة الاستفادة من موارد كل المؤسسات لتتجاوز خسائرها.

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