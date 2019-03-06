سلامة المهيري تعلق على استقبال بعثة نيوزيلندا للأولمبياد الخاص في أبوظبي.. فيديو

وصلت بعثة نيوزيلندا إلى مدينة أبو ظبي، حيث تقام دورة الألعاب العالمية "أوليمبياد الخاص"، هذا العام في دولة الإمارات العربية الشقيقة 2019.





وحرصت الإعلامية سلامة المهيري على التعليق على الاستقبال الحافل للبعثة من ناحية المنظمين في أبو ظبي للبطولة العالمية للألعاب "أولمبياد أبو ظبي 2019".





وقالت المهيري إن استقبال البعثة كان على مستوى مميز يليق بحدث مميز عالمي يشاهده الجماهير من جميع أنحاء العالم.





وأضافت المهيري أن، بطولة دورة الألعاب العالمية "أولمبياد الخاص أبوظبي 2019"، ستبدأ يوم 14 مارس الى 21 من ذات الشهر.



