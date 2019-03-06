ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تامر عاشور يقترب من المليون الأول بـ أيام.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
اقترب الفنان تامر عاشور من حصد المليون الأول بأغنيته الجديد "أيام"، التي طرحها مساء أول أمس الأثنين 4 مارس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي الأغنية الرئيسية للألبومه الذي يحمل نفس الاسم، وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تخطت أغنية "أيام" لـ تامر عاشور حاجز الـ 900 ألف مشاهدة، مقتربة من المليون، بعد يوم واحد فقط من طرحها، لتعكس نجاح الأغنية بين المستمعين.

أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع النابلسي، وتبدأ الشركة المنتجة للألبوم "All About Arts" بالحملة الدعائية للألبوم من خلال طرح أغنية أيام وذلك تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا في غضون أيام قليلة كما تستعد لطرح ڤيديو كليب أغنية ده حكاية.

طرح عاشور، خلال الأيام الماضية برومو فيديو كليب لثلاث اغاني من الألبوم وهم "أيام"، و"ده حكاية" و"من غير ما أحكيلك" وقد حققوا نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".

جدير بالذكر أن ألبوم تامر عاشور"أيام"، يضم 12 أغنية هم:

- "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.

- "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

- "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.

- "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

- " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

- "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

- " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

- "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

- "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.

- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.

- "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

- "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح هل الإفرازات المهبلية للمرأة تنقض الوضوء.. فيديو

تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

الافتاء توضح حكم المسح على الملابس أثناء الوضوء خلال الشتاء.. فيديو

الخارجية الأمريكية تكشف عن موقفها تجاه احتجاجات الجزائر

الكشف عن معلومات جديدة حول فضيحة قطر مع بنك باركليز

واتساب يكشف عن ميزة جديدة من ماسنجر.. احصل عليها بـ 4 خطوات

تعليق ناري من تامر أمين على اشتغالات السوشيال ميديا.. فيديو

هل فعل الكبائر يمنع قبول التوبة ؟

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5-3-2019

لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

ليلة بكت فيها مدريد.. أياكس يهزم بطل أوروبا برباعية ويطرده من دوري الأبطال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟