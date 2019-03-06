غادة عبد الرازق تتألق بـ الفضي في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على يد المصور خالد فضة.



واعتمدت غادة فى الجلسة على اللون الفضي بالإضافة إلى ملابس كلاسيكية، وحازت على الاف التعليقات.





وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض الماراثون الرمضانى القادم من خلال مسلسل"حدوتة مرة" وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.