ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

غادة عبد الرازق تتألق بـ الفضي في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:05 ص
صدى البلد
أحمد البهي
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على يد المصور خالد فضة.

واعتمدت غادة فى الجلسة على اللون الفضي بالإضافة إلى ملابس كلاسيكية، وحازت على الاف التعليقات.


وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض الماراثون الرمضانى القادم من خلال مسلسل"حدوتة مرة" وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.
غادة عبد الرازق تتألق بـ الفضي في أحدث جلسة تصوير
غادة عبد الرازق تتألق بـ الفضي في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

مطربة شهيرة تتعرض للضرب من حبيبها في بث مباشر على انستجرام.. فيديو

الأرصاد: الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة غدًا وهذا هو موعد تحسن الطقس

كابتن الزمالك السابق يناشد الداخلية لاستعادة سيارة نجله المسروقة

مراتي بتضربني كل يوم قدام الولاد.. أغرب قضية في محكمة الأسرة.. فيديو

استبدل قميصه برقم 8 لخديعتهم.. قصة مراوغة أسطورة الأهلي لأشهر الأندية الألمانية

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

هذه الأطعمة تقلل من اضطرابات القولون العصبي.. فيديو

حسام البدري يوضح حقيقة ترك منصبه فى بيراميدز والعودة للتدريب

دولة آسيوية تقرر فصل الموظفين حال ضبطهم يلعبون PUBG

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

الأعرج والمغتصب.. جريمة قتل تهز الدرب الأحمر بسبب الزوجة

في استجابة سريعة للناتو..أمريكا ستعاقب أردوغان بسبب منظومة إس 400

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر
ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟