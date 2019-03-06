العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لنقل أحدث تقنيات تحلية المياه‎ ومعالجة الصرف

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى) وشركة (اكوا سويس) السويسرية، للتعاون في مجال إنشاء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك بديوان عام الوزارة.





يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل احدث التكنولوجيات علي مستوي العالم ومنها تكنولوجيا تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر-2030، حيث ستقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى) بما تمتلكه من خبرات ونجاحات كبيرة في مجال إنشاء محطات تنقية مياه الآبار، تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي ومن خلال مشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي أسندت إليها وبما لديها من إمكانيات وبنية تحتية تساعد علي نجاح هذه المشروعات، بالتكامل والتعاون مع شركة (اكوا سويس) السويسرية التي تعتبر من الشركات المتقدمة على مستوى العالم في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي، في جلب تكنولوجيات جديدة لتنفيذ هذه المحطات بمصر والدول العربية المحيطة والدول الأفريقية خاصة في ظل ترأس مصر الاتحاد الأفريقي هذا العام.





ومن جانبه أعرب / SANJEEV VARMA المدير التنفيذي لشركة (اكوا سويس ) السويسرية والعضو المنتدب عن ثقته في نجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة قها للصناعات الكيماوية لإقامة مشروعات مشتركة في مجال تحلية مياه البحر ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصناعية وبحثية كبيرة وعمالة مدربة علي مستوي عال سوف تساعد علي نجاح التعاون والتكامل بين الجانبين مؤكدًا علي قيام شركته بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لشركة قها في هذا المجال وان شركة (اكوا سويس ) السويسرية سوف تساهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة بأسعار اقتصادية منافسة من خلال تصنيع مكونات المحطات محليًا مؤكدًا علي الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية حيث أن لشركة (اكوا سويس) مشروعات في دول مثل (كينيا ، السعودية ، الكويت ، باكستان ، ليبيا ، إثيوبيا ، العراق).



