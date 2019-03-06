تشديدات أمنية على بعثة الأفريقي التونسي بالجزائر

فرضت قوات الأمن الجزائرية طوقا أمنيا حول فندق إقامة بعثة نادي الإفريقي التونسي، التى وصلت إلى الجزائر لخوض مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال الإفريقية ضد نادي شباب قسنطينة بعد غد الجمعة على ملعب الشهيد حملاوي.





ورافقت البعثة التونسية مجموعة من الحراسة الأمنية المكثفة، بسبب المظاهرات السلمية التي تشهدها الجزائر في الوقت الراهن.



