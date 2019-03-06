جابر عصفور يحتفل بصدور كتابه قاطرة التقدم بالقومي للترجمة.. الإثنين

يحتفل المركز القومى للترجمة، فى تمام السادسة من مساء الاثنين المقبل، بصدور كتاب الدكتور جابر عصفور "قاطرة التقدم ..الترجمة ومجتمع المعرفة"، وذلك بإقامة ندوة بعنوان "سياسات الترجمة" بمشاركة كل من جابر عصفور، الدكتور محمد عنانى، الدكتور أنور مغيث، والمترجم محمد الخولى، ويدير الندوة الدكتور خيرى دومة وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.



"قاطرة التقدم" والذى صدر مؤخرا ضمن سلسلة دراسات الترجمة بالمركز، يروى فيه "عصفور" مؤسس المركز القومى للترجمة ووزير الثقافة الأسبق، فكرة إنشاء المركز ومراحل توسعه بداية بالمشروع القومى للترجمة الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة إلى وجوده ككيان مستقل حمل اسم المركز القومى للترجمة وأصبح من أهم مراكز الترجمة على الساحة المحلية والعربية .



وفى مقدمة الكتاب، يوضح "عصفور" القواعد الأساسية التى تجسدت بها الرؤية الشاملة لمشروع الترجمة والتى تعمل على تحقيق أهدافه وهى: المرونة فى التخطيط والتنفيذ وفتح الباب للإضافة المستمرة التى تستوعب الجديد وتضيف إلى المخطط الاصلى، الترجمة عن لغة الأصل مباشرة وعدم الاعتماد على اللغات الوسيطة تحريا للدقة، والخروج عن هيمنة اللغة الواحدة او الاقتصار على اللغات الأوروبية فقط، وتوسيع هوامش الحرية الفكرية بترجمة التيارات والاتجاهات التى قد نختلف معها ونمنع عنها قراء العربية بغير حق، خصوصا ان من حق القارئ العربي أن يعرف كل الاتجاهات التى يموج بها العالم، تأسيس شبكة قوية من العلاقات مع دور النشر فى العالم تقوم على أساس احترام حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وتوسيع إمكانات التعاون مع الهيئات الأجنبية فى مصر، وهو الأمر الذى أدى إلى ظهور ترجمات عديدة بالتعاون مع الأقسام الثقافية التابعة لعدد كبير من السفارات.



ومن ضمن أهداف القومى للترجمة التى تحققت على أرض الواقع هى رفع المكافأة المالية للمترجمين إلى معدلات غير مسبوقة وتشجيع المترجمين بإنشاء جوائز للترجمة، مع الاهتمام بتدريب الأجيال الجديدة وتأكيد حضورها الواعد.



ويختتم الدكتور جابر عصفور مقدمة الكتاب: "من المؤكد أن اهتمامي بالترجمة فضلا عن عملى بالمركز القومى للترجمة، كانا ضمن الدوافع التى دفعتني إلى نشر المقالات التى يضمها هذا الكتاب الذى أرجو أن يفيد منه القارئ ويزداد وعيه بأهمية الترجمة التى لا أزال أرى فيها "قاطرة التقدم" والمدخل الأول والأسرع إلى عالم المعرفة الذى أرجو ان يغمرنا بأنوراه".