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رياضة

أسبوع ريال مدريد المأساوي يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:07 م
صدى البلد
إسراء أشرف
سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على فشل فريق ريال مدريد في المباريات الأخيرة، وخسارته لجميع الألقاب المحلية والأوروبية في أسبوع واحد.

وكان ريال مدريد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا أمام غريمه التقليدي برشلونة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر مجددًا أمام البارسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، ليبتعد عن صراع الليجا.

واختتم الميرنجي أسبوعه المأساوي، بالخروج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 5-3 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخرجت صحيفة "آس" بعناوين: "أسبوع مأساوي".
- "الجماهير تطالب باستقالة بيريز، وهتفت لكريستيانو رونالدو".
- "المصائب تزداد بإصابة فاسكيز، وڤينيسيوس وبيل".

وعنونت صحيفة "ماركا": "هنا يرقد فريق صنع التاريخ".
- "نهاية مهينة لحقبة لن تتكرر".

بينما عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لا شيء".
- "ريال مدريد يسقط بشكل متكرر ويستمر في إخفاقه الكبير بخسارة الدوري والأبطال والكأس في أسبوع".
- "أياكس الرائع يقدم أداءً عظيم ويحقق معجزة غير متوقعة".

فيما عنونت صحيفة سبورت عناوين: "نهاية حقبة".
- "ريال مدريد يسقط بالضربة القاضية ليودع دوري الأبطال".
- "أياكس دي يونج يدمر فريق سولاري الذي خرج من جميع البطولات في 6 أيام".
صحيفة "آس" صحيفة "آس"
صحيفة "ماركا" صحيفة "ماركا"
صحيفة "موندو ديبورتيفو" صحيفة "موندو ديبورتيفو"
صحيفة "سبورت" صحيفة "سبورت"

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