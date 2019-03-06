السجن المشدد 5 سنوات لسائق يتاجر في الترامادول بالتبين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، سائقا بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الترامادول بمنطقة التبين.



صدر الحكم اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، وممدوح محمود بكر، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.



وأسندت النيابة للمتهم "الليثي. ع"، سائق، تهمة حيازة مخدر "الترامادول" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

