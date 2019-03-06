شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

بدأت وزارة الآثار، الأربعاء، أعمال تطوير منطقة معبد فيلة الأثرية بأسوان، في إطار خطة تطوير المواقع الأثرية.



وأوضح المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، أن أعمال التطوير تشمل إزالة الحشائش والعقول والمخلفات، وإصلاح ورفع كفاءة مرسي المعبد المطل على النيل، وتطوير المدخل، ووضع لافتات ارشادية حديثة وتوزيعها في مناطق متفرقة في جميع أرجاء الجزيرة بما يضمن وضوحها لجميع الزائرين ووضع خريطة كاملة للموقع.



وذكر أن الأعمال تشمل أيضًا اصلاح وتطوير الحمامات الموجودة بالمنطقة، ووضع أكشاك حديثة للحراسة والأمن، ووضع نظام حديث للتأمين متصل بغرفة للتحكم.



من جانبه أشار عبد المنعم سعيد مدير عام آثار اسوان والنوبة أن الوزارة قامت بأعمال ترميم وتنظيف جدران وأعمدة المعبد من السناج، بالإضافة إلى تثبيت الألوان بهدف إظهار الرسومات التي يتفرد بها المعبد.