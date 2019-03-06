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محافظات

إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:33 م
إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية
يوسف رجب
تمكنت الجهود الأمنية والشعبية بقنا، من إسدال الستار على خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبومناع غرب بدشنا، حيث أقيمت مراسم صلح القودة الرابعة خلال أسبوعين والتي تمت بين أبناء " آل حسن الغول وآل أحمد سليمان" ليصل بذلك اجمالي الخصومات الثأرية التي تم انهائها بمحافظة قنا منذ 2014 إلي 106 خصومات.

حضر مراسم الصلح اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، واللواء محمود حمزه- نائب مدير أمن قنا نائبا عن اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، و النائب حسين فايز ابوالوفا عضو مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي وعدد كبير من اهالي القرية وأبناء العائلتين.

أكد محافظ قنا، علي أهمية دور المؤسسات الدينية والأمنية والشعبية ولجان المصالحات في إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بالقرى والنجوع من خلال نشر برامج التوعية بخطورة ظاهرة الثأر وحث الشباب علي مواجهة العنف والخلاف بالتسامح والتصالح.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للحاضرين بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي خلد بطولة ابناء المحافظة في التصدي للحملة الفرنسية، كما قدم الشكر لأبناء العائلتين لإعلائهم صوت العقل وقيم العفو والتسامح وإتمامهم لهذا الصلح المبارك، مثمنًا دور رجال الأمن وأعضاء لجنة المصالحات وجهودهم المبذولة من خلال النزول الميداني لمقابلة اطراف الخصومات وحثهم على التصالح.

أشاد اللواء محمود حمزه، بدور رجال المصالحات والجهود ومساعى الخير التى بذلت لإتمام الصلح بين العائلتين، داعيًا أهالي القرية والقرى المجاورة الى مساعدة ومساندة القوات الامنية فى احلال الأمن والاستقرار، مؤكدًا على أهمية تعاون الشعب مع الجيش والشرطة لاحلال الامن والأمان، مضيفًا بأنه لابد أن نترك خلافاتنا جانبا ونتفرغ للعمل على التنمية ونشر الود والإخاء والتعاون والتحلي بالصفات والأخلاق الحميده.
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور
إنهاء رابع خصومة ثأرية بـ الكفن فى قنا خلال أسبوعين.. صور

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