شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا

عرضت الإعلامية "إسعاد يونس" لقطات نادرة للفنان لطفي لبيب من كواليس تصوير فيلمي "إتش دبور" وسينما علي بابا"، خلال تقديمها برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع علي فضائية "دي أم سي".



وأظهر الفيديو، لقطات فكاهيه حية للطفي لبيب خلال تصوير مع الفنان أحمد مكي، حيث بدأ طاقم التصوير في وصلة مستمرة من الضحك على المشاهد التي قدمها لطفي لبيب في كلا الفيلمين.