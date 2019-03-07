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منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 02:49 م
الدكتورة منى مكرم
الدكتورة منى مكرم عبيد المستشار السياسى لرئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي / عدسة: ابانوب نبيل
كشفت الدكتورة منى مكرم عبيد، المستشار السياسى لحزب الوفد وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، عن أسباب توتر العلاقة بين مصطفى النحاس ومكرم عبيد باشا فى فترة من الفترات.

وأكدت "عبيد"، خلال حوار لها مع "صدى البلد"، أن الخلاف بدأ حينما تولى مكرم عبيد باشا وزارة المالية وتزوج مصطفى النحاس باشا من زينب الوكيل، مشيرة إلى أن: "عايدة زوجة مكرم عبيد باشا هى من قامت بتعريف النحاس باشا بزينب".

وقالت: "كانت زينب الوكيل سيدة جميلة وشابة طموحة وتحب المال، وحدثت احتكاكات أثرت على علاقة مكرم عبيد باشا ومصطفى النحاس باشا، خاصة أن عبيد باشا حينما شغل منصب وزيرا المالية كان لا يوافق على ما كانت تطلبه زينب الوكيل - زوجة النحاس- وإخوتها بشأن حصولهم على امتيازات للاستفادة من منصب عبيد باشا كوزير فى الحكومة"، وأضافت: "مكرم عبيد باشا كان دوغرى زى السيف".
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو
منى مكرم عبيد: عمى رفض حصول زوجة النحاس على امتيازات من منصبه الوزارى.. فيديو

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