منى مكرم عبيد: أحمد حسنين باشا مزق الصداقة بين عمى والنحاس..فيديو وصور

قالت الدكتورة منى مكرم عبيد المستشار السياسى لحزب الوفد وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وسليلة عائلة عبيد باشا إن أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى كان يكره الوفد وخاصة عندما قامت القوات البريطانية 1942 بمحاصرة قصر عابدين وأجبر السفير البريطاني في القاهرة السير مايلز لامبسون، فاروق الأول ملك مصر، على التوقيع على قرار استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الحكومة.



وأضافت فى حوارها لـ"صدى البلد"، أن القوات البريطانية هددت الملك أنذاك بإجباره على الاستقالة، الأمر الذى تسبب فى وجود حساسيات بين أحمد حسنين باشا وحزب الوفد، نظرا لتوتر العلاقة بين الحزب والقصر.



وتابعت المستشار السياسى لحزب الوفد، أن :"أحمد حسنين باشا كان يتسم بالمكر وخاصة أنه قال للملك فاروق إذا كنت تريد أن تنتقم من الوفد مزق العلاقة والصداقة بين مكرم عبيد باشا ومصطفى النحاس باشا".



وأوضحت : أن أحمد حسنين باشا قال لمكرم عبيد باشا: "لماذا لا تكون رئيس وزارة وخاصة أن ديانتك ليست عائقا، كما أنك أقدر ممن جاءوا قبل مصطفى النحاس باشا" فى الوقت الذى كان يتولى مصطفى النحاس باشا رئاسة الوزارة الأمر الذي زاد من احتقان العلاقة بين مكرم عبيد باشا ومصطفى النحاس باشا.