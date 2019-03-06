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100 مليون صحة: الفحص شمل نزلاء السجون ودور المسنين.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:28 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة، ريهام غلاب، مدير مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية وعضو حملة 100 مليون صحة، إنه تم فحص نزلاء السجون، ودور المسنين، والمدارس الثانوية الفنية.

وأضافت «غلاب» خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جميع المصريين يستفيدون من المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة، بما فيهم المصريون العائدون من الخارج.

وأشارت إلى أن المصابين يتم علاجهم على نفقة الدولة.

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