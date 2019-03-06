100 مليون صحة تجري مسحا طبيا للمواطنين بـ سرادق عزاء بالشرقية..صور

اكد الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تيسيرًا علي المواطنين المستهدفين للمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف علي الأمراض غير السارية حملة ١٠٠ مليون صحة بمحافظة الشرقية ، قامت الفرقة المتحركة بقرية الرباعي التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر فور علمها بوجود عزاء بالقرية فقامو بتقديم واجب العزاء والقيام بدورها بفحص المعزيين وتوقيع الكشف عليهم بعد تقديم واجب العزاء وذلك بدار المناسبات "مضيفة القرية" وذلك تيسيرا علي وبعد الحالة السيئة للطقس ، وصعوبة الحركة في شوارع القرية.



واضاف "مسعود" انه قامت الفرق المتحركة بالإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية بحملة لطرق الأبواب، للوصول للمواطنين بالقري والنجوع كبار السن، وذلك لإجراء الكشف الطبي والفحوصات عليهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة .



وخلال حملة طرق الأبواب أجرت الفرق المتحركة المسح الطبي للمواطنين فى المضايف الأهلية وداخل المنازل، لضمان وصول المبادرة لكافة أرجاء النجوع والقري التابعة لمراكز المحافظة.