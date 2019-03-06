موسى: تركيا غير آمنه لاستقبال السياح وقوائم اعتقال لمعارضى أردوغان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تركيا غير آمنه لاستقبال السياح من جميع دول العالم، موضحًا أن هناك عمليات نصب كثيرة فى تركيا.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛أن اى شخص هاجم اردوغان وذهب لتركيا سيعتقل فور وصوله المطار، مؤكدًا أن هناك ملايين الأسماء مسجله فى المطارات التركية لاعتقال أى شخص يذهب لتركيا.



وأشار موسي إلى أن، السجون التركية مكدسة بالمعتقلين الأبرياء.



وأشار موسي إلى أن، أى شخص عبر عن رأيه فى برنامج أو على صفحته الشخصية تويتر فهو على قوائم المهددين بالاعتقال فى مطارات تركيا.



وكشف موسي أن وزير خارجية تركيا يطبل لأردوغان، وأوضح موسي أنه يكره أردوغان واى شخص يدافع أو يقف معه.



وأكد موسى ان وزير الخارجية التركي يصف معارضي الديكتاتور اردوغان بالارهابيين.

