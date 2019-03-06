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خبيرة نفسية تكشف علامات تعاطي الموظفين للمخدرات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:47 م
الدكتورة سالي الشيخ،
الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي
حسام الحارتي
علقت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، على مطالبة رئيس الوزراء بوضع إجراءات رادعة لمتعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، قائلة: "موضوع مهم جدًا، وهذا القانون تأخر كثيرًا".

وأضافت في تصريحات هاتفية مع الإعلامية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم انتشار مواد جديدة من المخدرات في الـ10 سنوات الأخيرة، مؤكدة أن المخدرات والمخدرات المختلطة تؤثر على المخنف، والكثير من الأشياء الأخرى.

وأوضحت أن المخدرات تحول الإنسان إلى شخص آخر وتجعله خارج نطاق السيطرة، مشددة على أنه يجب تطبيق هذا القانون على جميع الهيئات والوزارات.

وكشفت استشاري الطب النفسي، عن علامات تعاطي الموظفين المخدرات، قائلة؛:" إهمال العمل، والتأخر عليه، وطلب الأموال، واختلاق مشكلات مع الزملاء"، مضيفة أن بعض المخدرات تصيب صاحبها بالسمنة مثل الحشيش، معلقة: "مدمن المخدرات ذكي في اخفاء نفسه، ويجب عمل تحليلات دورية ومراقبة سلوكه".

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