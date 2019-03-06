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ديني

فضل الإكثار من الصلاة على النبي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم "كم أجعل لكَ من صلاتي؟"، هل المقصود هنا أن نصلي له أم نصلي عليه؟".

وقال "وسام" في إجابته على السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن المقصود هنا أن نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، كما في قول الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأضاف أمين الفتوى، أن الصلاة على النبي كلما جعلها المسلم أكثر الذكر في يومه وليلته، وكلما زاد في مجلسه من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلما كان العبد أقرب إلى تفريج كربة وشدته.

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