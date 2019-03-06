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ثقافة

زين العابدين: إتاحة الثقافة على شبكة المعلومات خطوة طال انتظارها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:19 م
صدى البلد
طارق موسى
أكد الشاعر زين العابدين فؤاد، ان اتاحة المحتوى الثقافى المصرى للباحثين عن المعرفة على شبكة المعلومات الدولية خطوة جيدة طال انتظارها.

واضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ان الاهم فى المرحلة المقبلة من اتاحة المحتوى الثقافى الانتقاء للمحتوى الذى يقدم من خلال هشه البوابة المعرفية بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات الثقافة والتعليم والشباب بما يساهم فى تحبيب النشء فى الثقافة .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الاتفاقيتان اللتان وُقعتا من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في إطار حرص الدولة على إتاحة المحتوى الثقافي المصري من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، واتاحتها رقميًا لكافة شعوب العالم.

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