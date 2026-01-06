فنزويلا.. إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بعد رصد مسيرات مجهولة

سمع دوي إطلاق نار كثيف في محيط قصر "ميرافلوريس" الرئاسي بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، قرابة الساعة الثامنة من مساء الاثنين (00:00 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، بحسب ما أفاد به شهود عيان لوكالة "فرانس برس".

وفي وقت لاحق، أكد مصدر مقرب من الحكومة الانتقالية أن إطلاق النار قد توقف تمامًا، مشددًا على أن الوضع بات "تحت السيطرة".

وأوضح المصدر أن الحادثة بدأت بعد رصد تحليق طائرات مسيّرة مجهولة المصدر في المجال الجوي القريب من القصر، مما دفع قوات الأمن المرابطة في المنطقة إلى فتح النار لإسقاطها أو إبعادها.

ومن جانبها، أفادت شبكة CNN أن إطلاق النار في فنزويلا ناجم عن سوء فهم بين أجهزة الأمن.

وتأتي هذه الحادثة الأمنية في وقت تعيش فيه العاصمة الفنزويلية حالة من الاستنفار الشديد، بعد يومين فقط من العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، مما خلف فراغًا سياسيًا وتوترات ميدانية متصاعدة في البلاد.