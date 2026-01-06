هبة القدسي: قلق لدى الصين بسبب استثماراتها في فنزويلا

قالت هبة القدسي، الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية، إن هناك قلق لدى الصين بسبب قدراتها على استيراد النفط والحفاظ على استثماراتها في فنزويلا والتي تقدر بأكثر منة 60 مليار دولار.

وأضافت هبة القدسي، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن الصين قلقة من تحكم ترامب في وقف خطوط إمداد الصين بالنفط من فنزويلا، وعرقلة طموحات الصين في مشروعها الطريق والحزام أو في استيراد النفط، بما يثير توترات أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأكدت أن المخاطر تتعدي فنزويلا إلى مخاطر أكبر، كذلك مخاطر إدارة ترامب لفنزويلا، والعلاقات السياسية والتوترات الداخلية، وكذلك الجبهة الداخلية في الكونجرس التي اعترضت عل هذه العملية، وتقديم مادورو أمام المحاكم الأمريكية.

