فن وثقافة

أميرة دياب تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم جوازة ولا جنازة

فيلم جوازة ولا جنازة
فيلم جوازة ولا جنازة
أوركيد سامي

كشفت المخرجة والمؤلفة الفلسطينية أميرة دياب، في تصريحات لموقع صدى البلد، عن كواليس تجربتها في فيلم «جوازة ولا جنازة»، مؤكدة أن الجمع بين مهمتي التأليف والإخراج شكّل تحديًا كبيرًا، لكنه في الوقت نفسه منحها ميزة مهمة على مستوى فهم الشخصيات وتوجيه الممثلين بدقة.

وأوضحت دياب أن كونها مؤلفة ومخرجة في آنٍ واحد «أمر صعب لكنه مفيد»، مشيرة إلى أن كتابة السيناريو ساعدتها على الإلمام  بخلفيات الشخصيات ، ما انعكس على طريقة تعاملها مع الممثلين أثناء التصوير

وأضافت أن التأليف لم يكن مجهودًا فرديًا، حيث شاركتها الكاتبة دينا ماهر في كتابة الفيلم، مؤكدة أن تعاونها معها كان إضافة كبيرة وسهّل عليها الكثير من التفاصيل الخاصة بالحبكة والشخصيات.
كما عبّرت أميرة دياب عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع فريق الفيلم بالكامل، مشيدة بروح التعاون والالتزام التي سادت خلال فترة التصوير، وهو ما أسهم في خروج العمل بالشكل الذي تطمح إليه.


ويُعد فيلم «جوازة ولا جنازة» من الأعمال السينمائية المنتظرة، إذ يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار اجتماعي خفيف، ويطرح عددًا من المواقف الإنسانية بأسلوب ساخر.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة من الترقب والاهتمام من محبي نيللي كريم وشريف سلامة.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

اخبار الفن نجوم الفن فيلم جوازة ولا جنازة

مبكبكة
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
