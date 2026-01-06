‌‏أسوشيتد برس: مقتل 35 إيرانيا على الأقل خلال الاحتجاجات الأخيرة



أفادت وكالة ‌‏أسوشيتد برس بمقتل 35 إيرانيا على الأقل خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وفي وقت لاحق ؛ نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية تحليلا للخبير العسكري رون بن يشاي، أكد فيه أن الاحتجاجات في إيران لا تمثل في الوقت الراهن تهديدا جديا للنظام.

أعداد المحتجين محدودة





وأشار التحليل إلى أن عدد المحتجين لا يزال محدودا، ولا يوجد بينهم قيادة موحدة أو أهداف مشتركة، ما يضعف من قدرتهم على التأثير. كما لفت إلى أن النظام يتبع استراتيجية "الاحتواء المرن"، فيتجنب استخدام القوة المميتة إلا في الحالات الضرورية.

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات العسكرية، رأى الكاتب أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران الآن قد يؤدي إلى العكس تماما من الهدف المرجو، إذ سيعمل على توحيد الشعب الإيراني خلف النظام.

وأشار بن يشاي في التحليل إلى أن طهران ما تزال تمتلك بنية أمنية فعالة متمثلة في الحرس الثوري وقوات الباسيج، اللتين تظهران استعدادا عاليا لسحق أي تمرد.

وختم الكاتب بالقول إن السيناريو الأرجح في المرحلة القادمة هو استمرار التور دون مواجهة مباشرة، مع زيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران.