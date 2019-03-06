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أخبار العالم

حكاية إس 400 من تحذير الناتو إلى تهديد أردوغان بإس 500

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:29 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
بدأت أزمة شراء تركيا لمنظومة إس 400 من سوريا، تظهر من جديد على الساحة الدولية، وذلك وسط دعاوى بسحب تركيا من صفقة مقاتلات إف 35 الأمريكية، في حالة تسلمها منظومة إس 400 السورية.

وفي أول رد فعل على المطالبات، فأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية سيؤدي إلى إعادة النظر في مشاركة تركيا ببرنامج مقاتلات إف 35 الأمريكية.

وكان قائد قوات حلف الناتو في أوروبا، كورتيس سكاباروتي قد حذر الإدارة الأمريكية خلال جلسة استماع في "الكونجرس" من إتمام صفقة طائرات "إف-16" مع تركيا في حال قامت أنقرة بشراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

وأضاف أن "أفضل نصيحة عسكرية يمكن تقديمها هي ألا نقوم بمتابعة الصفقة، والتعامل مع حليف يعمل مع الأنظمة الروسية، خاصة أن أنظمة الدفاع الجوي واحدة من بين أكثر قدراتنا التكنولوجية تطورا".

وفي تعليقها على الأمر، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده طلبت من حلفائها بشكل رسمي بالحصول على منظومة إس 400 الروسية، لعدة سنوات.

وقال جاويش أوغلو وفق ما نقلته شبكة "تي ار تي" التركية: " طلبنا بشكل رسمي الحصول عليها من حلفائنا لعدة سنوات، ولكنهم أحيانًا يرفضون حتى بيعنا أسلحة بسيطة، وبعد حصولنا على S-400 بدأوا في الانزعاج".

وتابع: "في حال كنا حلفاء في الناتو ومن اللازم تعزيز تعاوننا، فعليكم أن تبيعوا السلاح لتركيا عندما تطلبه، وفي حال عدم رغبتكم في ذلك وحصول تركيا عليه من دولة أخرى خارج الناتو، فلا تتدخلوا".

فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتراجع مطلقا عن صفقة شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا.

وأضاف أردوغان: "قد ندرس حيازة منظومة إس-500 من روسيا بعد شراء نظام إس-400".

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