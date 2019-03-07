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أصل الحكاية

أزمة ضمير.. القصة الكاملة لضبط مطعم بالجيزة يصنع الطعام داخل دورة مياه

الخميس 07/مارس/2019 - 08:05 ص
مطعم يصنع الطعام
مطعم يصنع الطعام في دورة المياه
كتب: محمد الصاحى
قد تجد مكانا لصناعة الطعام غير مطابق للاشتراطات البيئية والصحية، لكن أن تجد مطعما يعد الطعام داخل دورة مياه، فهذا لن تجده إلا من أشخاصا ماتت ضمائرهم قبل أن تغيب عنهم الرقابة.

الصورة الخارجية مطعم كبير يبدو عليه النظافة والتحضر، يبيع الطعام للزبائن، دون ان يعلم أحد أين عٌد هذا الطعام وأين تم تجهيزه، ولم يخطر ببالهم أن هذا الطعام يتم إعداده وتحضيره داخل دورة مياه داخل هذا المطعم، وهو ما كان يحدث داخل أحد مطاعم حي العمرانية بمحافظة الجيزة.
أزمة ضمير.. القصة
المطعم الذي يتردد عليه مئات الزبائن يوميا لشراء ما يقدمه من فول وطعمية واكلات شعبية، لم يعتقدوا أن هذا الطعام تم إعداده داخل دورة مياه، مخالفة لجميع الاشتراطات البيئية والصحية، ولا تصلح بأي حال من الأحوال لإعداد الطعام.

الصدفة وحدها التي قادت لكشف هذا المكان، الذي يقدم طعام أقل ما يقال عنه «فيه سم قاتل»، فخلال حملات حي العمرانية على المحلات والمطاعم للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية والبيئية، وأثناء مرور الحملة على المطعم شاهد أحد أفرادها عامل المطعم يخرج من أحد الأماكن الضيقة داخل المطعم والذي ارتبك حينما شاهد أفراد الحملة، حتى أصروا على الدخول لمشاهدة نظافة المكان بالداخل.
أزمة ضمير.. القصة
الوضع داخل مكان إعداد الطعام في المطعم، عبارة عن مرحاض عفى عنه الزمن و صراصير وحشرات تعلو الطعام أثناء تجهيزه وقبل بيعه عرضه في الفاترينة الفاخرة التي تجذب الزبائن دون أن يعلموا أين جهز هذا الطعام أو في أي مكان تم إعداده.

حي العمرانية من جهته، وصف الوضع الذي تم ضبطه داخل المطعم بالغير آدمي ، وفقال لما قاله اللواء خالد عصر رئيس الحي في تصريح لـ «صدى البلد»، مؤكدا أن الحي لن يتوانى في بذل أي جهد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفين، والمتاجرين بصحة المواطنين.
أزمة ضمير.. القصة
الواقعة دفعت رئيس حي العمرانية، للتشديد على استمرار تلك الحملات للتفتيش على جميع المطاعم والمحلات، والمقاهي، ومراجعة الاشتراطات البيئية والصحية، وأماكن تجهيز الطعام للحفاظ على صحة المواطنين.

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