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تعليم

وكيل ألسن عين شمس تكشف تفاصيل جلسات منتدى البحث العلمي للكلية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:50 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
يشارك الدكتور أحمد سويلم الشاعر والناقد في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البحث العلمي السادس للباحثين الشباب بجلسة بعنوان "الهوية الثقافية العربية في عصر العولمة" الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس وذلك خلال الفترة من 12 الي 14 من مارس.

وقالت أ.د.سلوى رشاد وكيل الكلية لشئون القطاع، إن الشاعر الكبير أحمد سويلم هو أحد القامات الثقافية المصرية، وهو حاصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.

وأضافت أن المنتدى سيشهد على مدار الثلاثة أيام العديد من الجلسات الثرية التي تناقش موضوعات متخصصة فى الدراسات الثقافية فى الهوية فى عصر العولمة و هي سابقة لكلية الألسن بجامعة عين شمس.

وأطلقت العام الماضي منتدى يهتم بالدراسات البينية فى إطار تداخل العلوم و الحقول المعرفية.

وأشارت إلى أن اليوم الثاني لمنتدى هذا العام سيشهد جلسة رئيسية بعنوان "اللغة العربية ودعم سياسات الهوية في مصر" يرأسها أ.د. خالد فهمي، وعن اليوم الثالث سيشهد جلسة رئيسية بعنوان "الترجمة والهوية: معركة الفصحى والعامية في مصر" يرأسها أ.د. مصطفى رياض ، وأخرى بعنوان "الترجمة بين التخصص والاحتراف .. نماذج معاصرة" يترأسها الصحفي والناقد إيهاب المالح.

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