حتشبسوت.. ملكة تنكرت في هيئة رجل وحكمت مصر 21 عاما

يزخر تاريخ مصر القديمة بعشرات الأسماء لشخصيات نسائية تركن بصمتهن بما قمن به من أفعال يشهد لها الجميع، ومن هؤلاء الملكة"حتشبسوت"التي لن ينساها التاريخ، حيث حكمت مصر لمدة 21 عاما وتسعة أشهر.



حياة حتشبسوت تم إستعراضها ضمن المحاضرة التي نظمها متحف آثار الإسماعيلية برئاسة مني شعبان مدير عام المتحف الأربعاء للزوار،بعنوان"المرأة الآلهة الأم والملكة"،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



وكما جاء بالمحاضرة، كانت حتشبسوت شخصية فريدة من نوعها وتميز عصرها بالرخاء والاستقرار، كما أقامت مدرسة للمثالين والنحاتين، وبذلك أنشأت أول ورشة فنية ملكية، كما أقامت معبد الدير البحري، وهو المعبد الرائع الذي قام بتصميمه مهندسها المعماري " سنموت " ويعد تحفة فنية و معمارية تدهش الزوار من سياح العالم حتى اليوم .



ومن القصص المثيرة عنها أنها تنكرت كرجل، حيث أن حتشبسوت هي أول ملكة فرعونية حكمت مصر، بالرغم أنه كان من المفترض أن يحكم ابن زوجها (تحتمس الثالث)، ولكن تمكنت الملكة حتشبسوت بإقناع الكهنة بقدرتها على تولي الحكم بعد وفاة زوجها.



حيث قالت أنها حلمت بأن الآلهة رشحتها لتولي الحكم ، وبالتالي تمكنت من انتزاع الحكم من ابن زوجها ( تحتمس الثالث، و لكن لم يقتنع الاهالي بأن تتولى امرأة حكمهم ، ولذلك لجأت إلى التشبه بالرجال في ملابسها وزينتها وحتى في وصف نفسها وفي ألقابها ، وكانت تجعل النحاتين يصورنها على هيئة رجل فكانوا يضيفون لها اللحية و ملابس الرجال.



وفى عصرها ازدهرت البلاد اقتصاديا وسياسيا وصارت مصر هي الدولة الأولى تحضرا وغنى.وتميز عهدها بقوة الجيش والبناء والرحلات التي قامت بها،ولم يكن هناك أي دور لابن زوجها فكان ليس له دور كبير في فترة حكمها مما سبب حقدا لدى تحتمس الثالث وبعد أن اختفت الملكة "حتشبسوت" حاول تحتمس الثالث أن يدمر كل تمثال لزوجة أبيه ويشوهه ويمسح اسمها ويخفي ملامح حكمها.



وكرست الملكة حتشبسوت كل قواها وموارد مصر حتى تنشأ الطرق والمعابد والمنازل وتحسن احوال البلاد الداخلية وحاولت إبقاء مصر بعيدة عن الحروب،وقامت بارسال بعثة تجارية إلى بلاد بونت "الصومال حاليا".



وكانت البعثة محملة بالهدايا والبضائع مثل الكتان والبردى،وعادت البعثة محملة بالاخشاب والبخور والعاج والحيوانات المفترسة والأحجار الكريمة والجلود،وقد صورت هذه البعثة على معبد الدير البحري التي مازالت جدرانها محتفظة بالالوان والرونق القديم لها.