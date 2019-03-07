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سامسونج تعمل على هاتفين قابلين للطي

الخميس 07/مارس/2019 - 09:24 ص
The Samsung Galaxy
The Samsung Galaxy Fold
آية جمعة
تعمل شركة سامسونج على هاتفين ذكيين قابلين للطي مع تصميمات قابلة للطي مختلفة عن تلك الموجودة في هاتفها الحالي Galaxi Fold، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج".

ويقال إن هواتف سامسونج القابلة للطي، يمكن فتحها بشكل عمودي، حيث تكون الشاشة القابلة للطي في الجزء الداخلي من الهاتف.

وذكرت "بلومبيرج" أنه من الممكن أن تعلن الشركة الكورية عن هاتفيها الجديدين في وقت لاحق من العام الجاري، أو في وقت مبكر من العام المقبل.

وأوضحت أن الهواتف القابلة للطي القادمة من سامسونج ستحتوي على ميزة مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية الجديد، وهي ميزة تم إضافتها لهاتف سامسونج إس 10 بلاس.

ومن المقرر أن تطلق الشركة الكورية هاتفها الأول القابل للطي، والذي أعلنت عنه 20 فبراير، في أواخر أبريل المقبل بسعر 1980 دولارًا.

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